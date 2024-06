Cea mai lunga zi din an, sarbatorita cu povesti si relaxare

Vineri, sibienii se pot bucura de cea mai lunga zi din an, intr-o drumetie cu de toate: un pic de mers, un pic de povesti, un pic de relaxare."Vin alb si siropuri pe-nserat, in cea mai lunga zi din an" este excursia pe care Anii Drumetiei le-o pregateste sibienilor, vineri, 21 iunie, o drumetie care incepe pe-nserat, la ora 18.00 si urmareste traseele de pe Colinele Transilvaniei. Va fi un traseu usor, pe o distanta de 6 km, pe care drumetii il pot parcurge in aproximativ 4 ore. Varsta minima ... citește toată știrea