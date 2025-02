Cea mai mare amenda data pe Autostrada. Culmea, nu pentru viteza excesiva

Inspectorii de la ITM Sibiu au dat o amenda record unui agent economic ce folosea lucratori fara forme legale pentru o interventie pe Autostrada. Este vorba despre o sanctiune contraventionala in valoare de 200.000 de lei, maximul aplicabil."In data de 10 februarie 2025, la ora 13:59, inspectori de munca din cadrul I.T.M. Sibiu au efectuat un control in teren pe Autostrada A1, la kilometrul 267, ca urmare a unui accident rutier. In cadrul interventiei, un agent economic desfasura activitati ... citește toată știrea