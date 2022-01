Cea mai moderna scoala din tara, gandita si construita de primarul PSD Nicolae Lazar

Prima scoala inteligenta construita intr-o comunitate vulnerabila din Romania va fi inaugurata la sfarsitul lunii martie, in satul Valchid din comuna Hoghilag.Vechea cladire a scolii, construita in urma cu 130 de ani, a fost transformata intr-un edificiu ultramodern, dotat cu echipamente de ultima generatie: table inteligente in fiecare clasa, laptop-uri pentru fiecare elev si profesor, sisteme de control al iluminatului inteligent si al temperaturii, sistem de sonorizare, senzori de prezenta, ... citeste toata stirea