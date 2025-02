Cei doi adulti care au cazut cu masina in raul Olt au murit la spital

Barbatul de 68 de ani si tanara de 23 ani care ieri seara au cazut cu masina in raul Olt, au decedat la spital. Copilul de 5 ani se afla in continuare internat la Spitalul de Pediatrie Sibiu in stare grava.Barbatul in varsta de 68 de ani a fost adus la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, in stop cardiorespirator."Din pacate, in ciuda tuturor eforturilor medicilor de a-i salva viata, pacientul in varsta de 68 de ani adus aseara la Serviciul UPU, in stop cardiorespirator si cu ... citește toată știrea