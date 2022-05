Cei doi copii disparuti, din Copsa Mica, au fost gasiti in Axente Sever

UPDATE: Copiii au fost gasitiCei doi copii de 7 si 11 ani, care au disparut in urma cu 24 de ore de acasa, din Copsa Mica, au fost gasiti, duminica, in comuna vecina. Cei doi nu au fost victimele ale vreunei infractiuni, anunta Politia."Din fericire, politistii din cadrul Politiei Orasului Copsa Mica i-au gasit, in urna cu cateva minute, pe cei doi minori in localitatea Axente Sever", au anuntat reprezentantii Politiei Sibiu.Potrivit sursei citate, in perioada cat au lipsit nu au fost ... citeste toata stirea