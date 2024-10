Cei mai multi someri din judetul Sibiu au intre 40 si 49 de ani

La sfarsitul lunii august, rata somajului in Sibiu era de 2,56%, mai mica decat in luna iulie. Din cei 5.058 someri inregistrati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, mai mult de jumatate erau femei.Cei mai multi someri proveneau din mediul rural, iar indemnizatie de somaj luau doar 967 de persoane, din 5058. Somerii cu studii primare sau fara studii erau cei mai multi din totalul somerilor, iar pe grupe de varsta, in continuare, ponderea o detineau persoanele ... citește toată știrea