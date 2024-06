Cei mici, chemati la scoala in Muzeul ASTRA. La "Scoala in satul traditional"

Chiar daca cei mici au intrat in vacanta, Muzeul ASTRA suna clopotelul pentru ei si ii cheama la "Scoala in satul traditional" sa descopere impreuna cu mesterii populari, lumea minunata a naturii, a jucariilor din panus sau a picturii pe sticla, in cadrul atelierelor educationale organizate pentru ei in aceste zile."La noi, la Muzeul ASTRA, scoala chiar este altfel! Scoala in satul traditional! Avem in aceasta saptamana, pana in 30 iunie, intre orele 10-18, ateliere educationale de ... citește toată știrea