Cel care a mers cu masina pe contrasens pe autostrada avea 72 de ani si avea permisul suspendat

IPJ Sibiu informeaza ca politistii Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva l-au identificat si depistat pe cel care, in dimineata zilei de 5 februarie a circulat pe A1, in zona km 245, pe contrasens.Este vorba despre un barbat in varsta de 72 de ani, domiciliat in Sura Mica. Din verificarile efectuate, a reiesit ca dreptul acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat. Politistii Brigazii Autostrazi au deschis pe numele soferului un dosar de cercetare ... citește toată știrea