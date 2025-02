Cel mai ieftin divort se face la Primarie. Cat platesc sibienii pentru desfacerea casatoriei

Divorturile sunt un subiect delicat, dar multi dintre sibieni opteaza pentru o cale mai simpla si mai ieftina atunci cand doresc sa puna capat casatoriei. La Primaria Sibiu, procedura de divort poate fi realizata mult mai rapid si cu costuri mai mici comparativ cu instantele de judecata.Potrivit site-ului Primariei Sibiu, in cazul in care ambii soti sunt de acord cu desfacerea casatoriei si nu au copii minori, costurile administrative sunt mult mai reduse decat in cazul unui divort prin ... citește toată știrea