Cel mai important targ de Craciun din Europa organizat intr-un muzeu, in aceste zile, la Brukenthal

Muzeul Brukenthal gazduieste in aceste zile cel mai important targ de Craciun din Europa organizat intr-un muzeu: "Christmas at the Palace".Aflat la cea de a doua editie, "Christmas at the Palace" este un loc de relaxare unde sibienii si turistii se pot bucura de cele mai gustoase preparate de street food, cel mai bun vin fiert, cadouri unicat alese pe spranceana si, mai ales, de muzica si atmosfera."Christmas at the Palace este un eveniment pentru public extraordinar. Un eveniment de ... citește toată știrea