Cel mai mare numar de infectati cu SARS-CoV-2 de la debutul valului 5, in Sibiu

In ultimele 24 de ore, 365 de sibieni au aflat ca au COVID-19. Numarul total de sibieni infectati cu saRS-CoV-2 de la debutul pandemiei a ajuns, pana marti, la 46.267 de persoane.Pana in prezent, au fost declarate vindecate 38.159 de persoane, iar 1.667 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au fost raportate doua. Este vorba de doua femei, de 75, respectiv 76 de ani, nevaccinate.Marti, la ora 08:00 erau spitalizate 89 de persoane, dintre care la ATI erau sapte persoane, fiind si un ... citeste toata stirea