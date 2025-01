Cel mai performant georadar din Romania, in Sibiu. Harti subterane si modele 3D precise

Cel mai performant georadar din tara, la acest moment, se afla in Sibiu. O firma specializata in servicii topografice si cadastrale a investit 100.000 de euro in acest echipament, cu ajutorul caruia se poate realiza o harta a tuturor retelelor existente in sol.Echipamentul IDS GeoRadar Stream DP este un sistem georadar utilizat pentru detectarea subterana a structurilor si obiectelor, fiind destinat in principal aplicatiilor de cartografiere a utilitatilor subterane si de inspectie geotehnica. ... citește toată știrea