Cel mai vechi ierbar din sud-estul Europei, de peste un secol in colectia Muzeului de Istorie Naturala

Muzeul de Istorie Naturala din Sibiu are in colectia sa cel mai vechi ierbar din sud-estul Europei, Herbarul Baussner. Realizat in 1734 de Georg Friedrich Baussner, ierbarul se deosebeste de altele fiind un ierbar viu, tip carte.In anii 1700, existau doar carti cu plante desenate, nu cu plante presate, ceea ce face ca acest ierbar sa fie un document istoric si cultural de o valoare inestimabila."Herbarul Baussner se afla de peste un secol in colectia Muzeului de Istorie Naturala din cadrul ... citește toată știrea