Cele mai bune filme documentare romanesti ale anului se vad la Sibiu, la Astra Film Festival

Care sunt cele mai bune filme documentare romanesti din ultimul an? Vom afla raspunsul in mai putin de trei saptamani la Astra Film Festival (Sibiu, 20-27 octombrie), cel mai important eveniment cultural dedicat cinemaului de non-fictiune. In selectia oficiala sunt 18 filme documentare despre Romania sau semnate de regizori romani, majoritatea prezentate in premiera. Abonamente la filmele si evenimentele din cadrul Astra Film Festival 2024, aici: https://eventbook. ... citește toată știrea