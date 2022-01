Cele sase centre de evaluare Covid din judetul Sibiu au devenit functionale - Unde sunt acestea

Valul 5 se anunta a fi cel mai agresiv dintre toate, din punct de vedere al numarului mare de persoane care vor fi infectate cu covid 19. Pentru ca Urgenta sa nu mai fie sufocata de pacientii pozitivi care vin pentru evaluare, s-a luat decizia infiintarii acestor centre, 6 in total, in judet, dintre care 4 in municipiul Sibiu.Centrele au primit avizul DSP si au devenit functionale. "Toate pot primi deja pacientii. Peste tot exista medicamentele necesare, chiar azi am primit hartie sa mai ... citeste toata stirea