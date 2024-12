Centrul Cultural "Ion Besoiu" recruteaza voluntari pentru evenimentele anului 2025

Sibienii care doresc sa faca parte din echipa voluntarilor si sa participe la evenimentele care se vor organiza anul viitor, in Sibiu, se pot inscrie la Centrul Cultural "Ion Besoiu"."Vino in cea mai tare echipa din Sibiu! Centrul Cultural "Ion Besoiu" Sibiu recruteaza voluntari pentru organizarea de evenimente in 2025. Daca vrei sa te implici in viata orasului, esti o persoana bine organizata, energica, responsabila, integra, empatica, flexibila, ai abilitati excelente de ... citește toată știrea