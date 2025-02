Centrul de evaluare de la TBC se inchide de la 1 martie

Spitalul de Pneumoftiziologie anunta ca centrul de evaluare care a fost deschis la inceputul lui februarie in cadrul Dispensarului TBC, pe fondul instituirii starii de alerta epidemiologica de gripa, isi suspenda activitatea incepand cu 1 martie.De la inceputul lui februarie si pana la finele lunii au fost consultati 175 de pacienti cu simptome respiratorii, centrul fiind deschis zilnic, intre orele 8 si 12 in zilele lucratoare, iar in weekend, intre orele 14 si 18."Pe parcursul lunii ... citește toată știrea