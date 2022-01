Centrul de evaluare si tratament al pacientilor COVID-19 deschis la Spitalul TBC devine functional

Centrul de evaluare si tratament destinat pacientilor infectati cu COVID-19, deschis in incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, devine functional odata cu semnarea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate.Astfel, incepand de miercuri, 26 ianuarie, pacientii cu test COVID-19 pozitiv se vor putea prezenta in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00 - 14.00, unde vor fi evaluati in regim de spitalizare de zi de catre un medic pneumolog si vor beneficia de analize ... citeste toata stirea