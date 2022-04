Centrul Scolar de Educatie Incluziva Medias va fi reabilitat si modernizat

Consiliul Judetean Sibiu a semnat contractul pentru elaborarea documentatiilor tehnice, asistenta tehnica si executie lucrari in vederea modernizarii si reabilitarii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Medias, una dintre cele cinci unitati de invatamant special aflate in subordine.In urma finalizarii acestei investitii, cei 122 de elevi din Municipiul Medias si din localitatile limitrofe vor invata in spatii modernizate, adaptate pentru nevoile lor speciale."Confortul spatiului in ... citeste toata stirea