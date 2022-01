Centrul social de pe strada Andrei Saguna a fost reabilitat

Primaria Sibiu a finalizat lucrarile la Centrul social de pe strada Andrei Saguna, care functioneaza intr-o cladire construita in anul 1900."Crestem calitatea serviciilor sociale oferite persoanelor aflate in nevoie. Cladirea in care functioneaza Centrul de Servicii Comunitare si Clubul de zi pentru persoane varstnice de pe strada Andrei Saguna a fost reabilita si modernizata de curand, valoarea investitiei fiind de peste 460.000 lei. Tot in acest domeniu, am inceput in toamna anului trecut ... citeste toata stirea