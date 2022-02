Centrul temporar de testare rapida Covid din curtea Facultatii de Medicina din Sibiu se inchide

Incepand de maine 1 martie 2022, centrul temporar de testare antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2, situat in curtea Facultatii de Medicina din Sibiu, va fi inchis.Decizia a fost luata in contextul scaderii numarului solicitarilor de testare, in ultimele doua zile fiind efectuate doar 38 de teste."Testarea Covid-19 pentru persoanele asimptomatice, cu simptome usoare si/sau contactele directe ale unor persoane confirmate poate fi facuta de catre medicii de familie. ... citeste toata stirea