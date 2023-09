Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta joi, 28 septembrie, de la ora 18:00 versiunea in limba germana a spectacolului "Cenusareasa - doar o poveste?!" in regia Evei Labadi. Spectacolul va fi reluat, in limba romana, sambata, 30 septembrie, si duminica, 1 octombrie, de la orele 11:00.Una dintre cele mai frumoase povesti din toate timpurile prinde viata intr-o montare de exceptie despre prietenie si miracolul viselor: "Aschhenputtel - nur ein Marchen?!". Actorii Sectiei Germane a ... citeste toata stirea