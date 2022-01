CEO-ul Pfizer crede ca nu este necesara a patra doza de vaccin COVID-19

Directorul executiv al Pfizer Inc, Albert Bourla, a declarat luni ca nu este sigur de necesitatea unei a patra doze de vaccin anti- COVID-19 si ca o noua varianta de vaccin care vizeaza varianta Omicron, foarte contagioasa, va fi gata in martie, potrivit Reuters.Comentariile au contrastat cu cele facute de directorul general al Moderna Inc, Stephen Bancel, care a declarat saptamana trecuta ca oamenii ar putea avea nevoie de o alta doza in toamna anului 2022 deoarece eficacitatea rapelurilor ar ... citeste toata stirea