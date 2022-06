Ceremonial militar-religios in Piata Mare, de Ziua Drapelului National

In Piata Mare se va desfasura, duminica, un ceremonial militar-religios organizat cu ocazia Zilei Drapelului National. Evenimentul incepe de la ora 9:00, la catargul pe care este arborat Drapelul Romaniei."Sunt invitati sa participe toti cetatenii care poarta in suflet cele trei simboluri nationale ale Romaniei, parte a identitatii noastre: Drapelul national, Stema nationala si Imnul national", spun reprezentantii Prefecturii Sibiu.Ceremonialul va avea loc in prezenta parlamentarilor ... citeste toata stirea