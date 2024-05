Certificatele de nastere si deces se elibereaza in format digital in municipiul Sibiu

Sibienii pot obtine din aceasta saptamana certificate de nastere si de deces in format electronic, aceste servicii digitalizandu-se printr-un program derulat la nivel national de catre Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, cu sprijinul Directiilor Judetene de Evidenta a Persoanelor - "Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila". Punerea in functiune a acestui sistem a inceput in 7 municipii resedinta de judet din tara, printre care si Municipiul Sibiu. ... citește toată știrea