Certificatul verde cu doua doze a expirat pentru calatorii. In Romania ramane valabil

Noile norme privind calatoriile in UE, care au intrat in vigoare de marti, prevad o perioada standard de acceptare de 270 de zile pentru certificatele digitale vaccinare impotriva COVID-19. Romanii care s-au vaccinat in luna mai 2021 si nu au facut inca doza 3 pierd valabilitatea green-pass-ului.Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, statele membre trebuie sa accepte certificatele de vaccinare pentru o perioada de 270 de zile (9 luni) de la finalizarea seriei de vaccinare primara.In ... citeste toata stirea