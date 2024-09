Cetatenii din sase localitati ale judetului vor putea colecta selectiv gunoiul in recipiente noi

Livrarea recipientelor pentru colectarea selectiva a deseurilor continua in judet. In perioada urmatoare se vor distribui aceste recipiente in Avrig, Turnu Rosu, Porumbacu de Jos, Carta, Cartisoara si Racovita.Distribuirea lor va continua, pana la sfarsitul lunii noiembrie urmand ca toate localitatile judetului sa le primeasca."A inceput livrarea recipientelor destinate colectarii selective, in Zona II a judetului. In perioada urmatoare, vor fi furnizate recipiente in Avrig (10.977 buc.), ... citește toată știrea