Chef Radu Zarnescu da startul "Beef Master", la Palatul Brukenthal Avrig

# in tarcul special amenajat din fata restaurantului, vizitatorii pot vedea vaci Angus campioane mondiale, aduse din Marpod #Vineri, 4 martie, la restaurantul din cadrul Palatului Brukenthal Avrig debuteaza "Beef Master", eveniment culinar in cadrul caruia gurmanzii si pasionatii de bucatarie vor invata sa gatesca in cel mai sofisticat mod, de la unul dintre cei mai cunoscuti maestri bucatari din Romania, Chef Radu Zarnescu.In fiecare din cele trei zile ale sfarsitului de saptamana, cei ... citeste toata stirea