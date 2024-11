Chiar daca o vezi, nu mai exista: Ulita Calugarilor din Sibiu

Orasul Sibiu are o serie de ulite si pasaje care au fost utilizate in perioada medievala dar care, de-a lungul timpului, au disparut. Apreciata pentru zestrea sa arhitecturala, fosta Capitala Culturala Europeana a anului 2007 se dovedeste a fi un magnet pentru turistii care cutreiera Sibiul pentru a-i descoperi trecutul. Zona centrala este punctul de maxima atractie, iar in acest loc au existat stradute care au fost date uitarii, dupa ce si-au pierdut utilitatea. Descoperim azi un loc de ... citește toată știrea