Cinci barbati au fost retinuti in urma unui scandal in Orlat

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Orlat au retinut 5 persoane, cercetate penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, respectiv lovire sau alte violente.De fapt, la data de 12 iulie, in jurul orei 21.00, in localitatea Orlat, intre membrii a trei familii din localitate a izbucnit un scandal stradal pe fondul unui conflict spontan.In conflict au fost implicate 12 persoane. Acestea si-au adresat injurii si s-au lovit reciproc, 3 dintre ... citeste toata stirea