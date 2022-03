Cinci copii din Kiev sunt internati in spitale din Sibiu

Cinci copii ucraineni au fost internati in ultimele zile, in doua spitale din judetul Sibiu. Trei minori au fost tratati de medicii de la Spitalul Clinic de Pediatrie din municipiul Sibiu, iar alti doi sunt ingrijiti la Spitalul Municipal din Medias. La Medias, cativa doctori cunosc limba rusa, scrie Agerpres, citand directorii celor doua institutii sanitare.Cei cinci copii fac parte din grupul de 28 de copii orfani din Kiev, care sunt cazati in satul Prod, la o fundatie."Sunt doi copii, de ... citeste toata stirea