"Cine a pus santul in drum, sa-i trimit gandul cel bun?"

Un cititor ne semnaleaza "calvarul prin care trec soferii care circula pe Bulevardul Victoriei". Pe scurt, cititorul, care se semneaza Corneliu P., descrie felul in care, de cateva saptamani, se circula in zona Spitalului Militar: "Locuiesc in Valea Aurie si de fiecare data cand merg spre centru constat acelasi lucru: masinile nu pot trece una pe langa cealalta din cauza ingustimii benzii dinspre Parcul Sub Arini. Aici a fost sapat un sant pentru retelele publice, iar spatiul ramas pentru acea ... citește toată știrea