Cine au fost sefii Securitatii din Sibiu: intre ei - autorul reeducarilor prin torturi lente

Securitatea era la fel de temuta si la Sibiu ca si in restul tarii. Chiar daca - evident - nu toti localnicii au avut de-a face cu ea, renumele pe care si-l cladise inspira aceleasi sentimente in randul tuturor sibienilor, indiferent ca planuiau sa treaca fraudulos frontiera sau ca faceau glume nevinovate la coada la lapte. In plus, lungul brat al Securitatii si si mai lungile sale... urechi nu le erau indiferente nici strungarilor din fabrici si nici celor instalati in scaunele Partidului ... citește toată știrea