Circa 4.000 de elevi din judetul Sibiu sustin examenul de Evaluare Nationala pentru clasa a IV-a

3.998 de elevi din 185 de scoli din judetul Sibiu vor sustine examenul de Evaluare Nationala pentru clasa a IV-a 2022, in perioada 17-19 mai.Probele din cadrul examenului de Evaluare Nationala pentru elevii din clasa a IV-a incep la ora stabilita de fiecare unitate de invatamant, moment in care, in fiecare sala, se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Timpul destinat unei lucrari scrise pentru fiecare din probele simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei ... citeste toata stirea