Cu ocazia evenimentelor care se vor desfasura de sarbatoarea Sfantul Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei, in ziua de MIERCURI 29.11.2023 in intervalul orar 08.00 - 12:00 si JOI 30.11.2023, incepand cu ora 16:00, pana VINERI 01.12.2023 ora 14:00, circulatia pe B-dul Coposu, respectiv pe strada Mitropoliei, va fi restrictionata.Astfel circulatia mijloacelor de transport care deservesc mai multe trasee Tursib va fi modificata. Puteti vizualiza devierile fiecarui traseu in parte pe site-ul ... citeste toata stirea