Circulatia pe podul peste Cibin de pe soseaua Alba Iulia se inchide complet din 7 in 14 iunie

Podul peste raul Cibin de pe soseaua Alba Iulia va fi inchis complet traficului rutier si pietonal din 7 iunie, de la ora 9.00 si pana in 14 iunie.Soferii sunt rugati sa aleaga rutele ocolitoare, in functia de directia de deplasare. Una dintre rute este drumul peste Campsor, intre strada D. Cantemir din cartierul Strand si str. Rozmarinului din cartierul Turnisor. Prioritate in trafic in Piata Iancu de Hunedoara au cei care circula pe ruta drum Campsor - str. Rozmarinului - Piata Iancu de ... citeste toata stirea