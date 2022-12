Circulatie in sens unic pe o parte a strazii Dimitrie Anghel

Pe strada Dimitrie Anghel s-a modificat sistemul de circulatie de marti dupa-amiaza. Astfel, pe portiunea dintre str. Miron Costin si Calea Dumbravii se va circula incepand de marti, 13 decembrie in sens unic, dinspre strada Octavian Goga spre Calea Dumbravii. Pana acum s-a circulat in dublu sens.Pe portiunea dintre strada Miron Costin si strada Octavian Goga se va mentine circulatia in dublu sens, ca si pana acum.Potrivit unui comunicat ... citeste toata stirea