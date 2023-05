Purtand cu mandrie catrinte, ii, cheptare, cioareci, camesi si chimire - asa se fotografiau romanii de pe Valea Tarnavelor, in urma cu un secol, fie ca se aflau in batatura casei lor, intr-un studio foto "de la oras" sau la peste 7.500 de kilometri distanta, pe pamant american. Astfel de imagini de arhiva, vechi de 70-80 de ani sau chiar de 120 de ani, sunt valorificate in cadrul expozitiei online "In haine romanesti: pe Tarnave si in America", initiate de CJCPCT "Cindrelul-Junii" Sibiu pentru ... citeste toata stirea