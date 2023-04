Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu anunta ca de luni incepe procesul de primire a pacientilor in cladirea "Neurologie". Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si echipare medicala, s-au realizat procedurile pentru avizarea modificarii de structura de catre Directia de Sanatate Publica Sibiu, precum si procesul de igienizare a spatiului, anunta reprezentantii SCJU Sibiu. Astfel, cladirea va reintra progresiv in circuitul medical, in urma avizarii noi ... citeste toata stirea