Clasamentul in care FC Hermannstadt e pe loc de play-off si cel in care detine "lanterna"...

FC Hermannstadt a facut o parte a doua a sezonului regular mult mai bine decat prima, ocupand locul 6 in clasamentul reuturului. Din primele 11 meciuri disputate in partea a doua, sibienii au castigat cinci, pe patru le-au terminat la egalitate, pierzand doar doua. "Alb-rosii" au strans 19 puncte in retur, fiind la egalitate cu Rapid si avand un punct in plus fata de Sepsi OSK, prima sub linie.FCSB ocupa primul loc in clasamentul meciurilor din reytur, avand 25 de puncte. Podiumul este