Clubul Copiilor Avrig organizeaza un nou concurs de talente

"Micul artist" este tema editiei din acest an a Concursului judetean "Jocurile copilariei", organizat de Clubul Copiilor Avrig (structura a Palatului Copiilor Sibiu), in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu.Concursul, destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 19 ani, ce invata la institutiile de invatamant ale judetului, are ca scop principal largirea si diversificarea gamei activitatilor extrascolare, de organizare si petrecere a timpului liber cat mai placut, util, ... citește toată știrea