CNAIR a ridicat restrictia de tonaj intre Ploiesti si Brasov, din cauza blocarii Vaii Oltului

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca s-a luat decizia ridicarii temporare, in perioada 8 iulie - 9 august 2024, a restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane. Masura este aplicata pe sectorul de drum din DN1, de la Ploiesti (intersectia DN1 cu DJ236) la Brasov (intersectia DN1 cu DN1A) in perioada marti - joi, in intervalul ... citește toată știrea