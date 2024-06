Cod galben de canicula - Temperaturile vor atinge 36 de grade Celsius

Este cod galben de canicula. Astazi si maine mercurul din termometre va urca pana la 36 de grade Celsius iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati.ANM a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de canicula valabila in intervalul 30 iunie - 1 iulie.In Crisana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si in Moldova se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data, va fi canicula si ... citește toată știrea