Cod galben de vant. Avertizarea intra in vigoare maine dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o atentionare cod galben de vant puternic pentru zona de sud a judetului Sibiu.Codul galben este valabil in intervalul 23 martie, ora 9 - 23 martie, ora 23.In Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, Banat si in Carpatii Meridionali, Carpatii de Curbura si Muntii Banatului ... citește toată știrea