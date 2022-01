Cod Portocaliu de vand puternic in zona de munte a Sibiului

Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru 13 judete din tara. Alte sase judete sunt sub avertizare Cod galben. Printre judetele in care s-a emis Codul portocaliu este si Sibiul.Astfel, avertizarea Cod portocaliu vizeaza judetele Caras-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Valcea, Arges, Brasov, Dambovita, Prahova, Buzau, Covasna si Vrancea.Conform meteorologilor, in noaptea de vineri spre sambata si in prima parte a zilei de sambata, in zona inalta a ... citeste toata stirea