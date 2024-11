COD PORTOCALIU de vant puternic pentru mai multe localitati din Sibiu

Meteorologii au emis o avertizare de COD PORTOCALIU de vant puternic valabila astazi intre orele 9:00-12:00 in urmatoarele localitati din judetul Sibiu: Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Racovita, Turnu Rosu, Sadu, Boita."Sunt preconizate Intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala de 70-90 km/h ISU Sibiu a emis mesaj de avertizare catre populatie de tip RO-Alert.Recomandam populatiei sa ramana in spatii inchise care le asigura protectia si sa evite deplasarea in zone cu ... citește toată știrea