"Colanul Parlamentului Romaniei" atribuit unui membru al FDGR

Deputatul minoritatii germane Ovidiu Victor Ganz a primit o distintie de importanta nationala, care i-a fost inmanata personal de catre presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, in cadrul unei ceremonii oficiale, deruslata in ultima zi din luna aprilie a.c.. Este vorba de "Colanul Parlamentului Romaniei" prin care deputatului minoritatii germane Ovidiu Gant i-au fost recunoscute meritele domniei sale pentru indelungata sa activitate in beneficiul relatiilor romano-germane.