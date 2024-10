Coliziune in lant, la intersectia strazilor Sos. Sibiului - str. Ighisului, din Medias

Politistii sibieni au fost solicitati, in aceasta dimineata, in Medias, la un accident produs pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers.In coliziune au fost implicate doua autoturisme, intr-o coliziune in lant, fata - spate. In urma impactului un barbat a suferit un traumatism lombar, fiind transportat la CPU Medias constient."Politistii Biroului Rutier Medias intervin la un accident rutier produs in municipiul Medias, la intersectia strazilor Sos. Sibiului - str. Ighisului. ... citește toată știrea