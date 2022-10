Comerciantii de produse artizanale si de handmade sunt asteptati in Piata Huet

In perioada 13-16 octombrie, Serviciul de Administrare a Domeniului Public pune din nou la dispozitia comerciantilor de produse de artizanat si handmade domeniul public din Piata Huet, pentru inchiriere.22 de locuri sunt disponibile pentru inchiriere in scopul comercializarii acestui tip de produse. Costul este de 2 lei/mp/zi, spatiile masurand 9 mp fiecare.Pentru a ocupa unul dintre aceste locuri trebuie mai intai realizata o programare online, in data de 11 octombrie 2022, pe https: ... citeste toata stirea