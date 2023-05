Primaria Sibiu, prin Serviciul de Administrare a Domeniului Public, organizeaza un nou eveniment dedicat comerciantilor de produse handmade si artizanat, primul din acest an. Evenimentul se va desfasura o data pe luna, in Piata Huet, in perioada mai - octombrie sub denumirea ARTIZAN HUET.Editia din aceasta luna se va desfasura in perioada 11-14 mai, in Piata Huet. Concret, comerciantii pot ocupa domeniul public din aceasta piata centrala la sume modice, de doar 2 lei/mp/ zi pentru persoane ... citeste toata stirea